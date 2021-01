Österreich rittert mit "Was wir wollten" um Auslands-Oscar

93 Länder bewerben sich in diesem Jahr um den sogenannten Auslands-Oscar. Österreich ist dieses Mal mit der Beziehungsgeschichte "Was wir wollten" vertreten.

Der Debütfilm von Regisseurin Ulrike Kofler war Anfang November im Kino angelaufen. Die Verleihung findet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr erst am 25. April statt.

Oscar-Nominierungen werden Mitte März bekanntgegeben

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wählt aus allen internationalen Bewerbungen zunächst 15 Filme aus. Diese "Shortlist" soll am 9. Februar bekanntgegeben werden. Mitte März werden dann die Oscar-Nominierungen - mit je fünf Kandidaten in den meisten Sparten - verkündet.