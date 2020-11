ÖGK-Obmann appelliert: Politik soll Corona-Hilfen gewähren

Bei der ÖGK wartet man auf die vom Bund zugesagten Corona-Hilfen. Obmann Andreas Huss bekräftigte den "dringenden Wunsch" nach rascher Genehmigung.

In der letzten Verhandlungsrunde vor mehr als fünf Wochen war vonseiten der Bundesregierung eine Einigung "in den nächsten Tagen" in Aussicht gestellt worden. Passiert sei bisher nichts, es gebe weder einen neuen Verhandlungstermin noch sei im Budget irgendetwas eingepreist, beklagte ÖGK-Obmann Andreas Huss.