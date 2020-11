ÖGK: Verlust wegen Coronakrise niedriger als erwartet

Der Bilanzverlust der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) wegen der Coronakrise dürfte laut einer aktualisierten Wirtschaftsprognose geringer als erwartet ausfallen.

Sommermonate brachten mehr Einnahmen als angenommen

Bereits einkalkuliert ist die Soforthilfe des Bundes in der Höhe von 60 Millionen Euro.

ÖGK-Obmann bleibt skeptisch

Der Obmann der ÖGK Andreas Huss befürchtet noch weitere Belastungen für seine Kasse. So ist vor allem unklar, wie viele der gestundeten Beiträge letztlich eintreffen. In einer Aussendung verweist er auch darauf, dass man ursprünglich eine Steigerung der Beitragseinnahmen um 4,2 Prozent erwartet habe. Nun werde von keiner Erhöhung ausgegangen, aber jeder Prozentpunkt weniger an Beitragseinnahmen bedeute für die Gesundheitskasse Mindereinnahmen von rund 80 Mio. Euro.