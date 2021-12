ÖAW-Chef Zeilinger fordert mehr Impf-Tempo und Termine für Ungeimpfte

Appell an die Politik: "Mehr Tempo beim Impfen", fordert der Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Anton Zeilinger.

Die Impfrate sei noch immer zu niedrig, zudem würden sich die Verdachtsfälle mit der "äußerst besorgniserregenden Omikron-Variante des Virus" häufen. Deshalb appelliert Zeilinger am Mittwoch namens der Akademie an die Politik, die Impfkampagne zu verstärken. Ungeimpften sollten landesweit konkrete Impftermine von den Behörden angeboten werden.

Zeilinger: "Die Corona-Impfung rettet Leben"

"Mit den Impfungen schützt man sich selbst und andere vor schweren Krankheitsverläufen. Die Corona-Impfung rettet Leben. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Eine Infektion - mit all ihren schrecklichen Konsequenzen - ist keine Alternative", begründet Zeilinger seine Forderung nach mehr Tempo beim Impfen. Vor allem der Anteil an Erstimpfungen müsse unbedingt erhöht werden.

Ins gleiche Horn stößt Peter Palese, aus Österreich stammender Virologe an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York und Mitglied der ÖAW: "Als Virologe, der sich seit fünf Jahrzehnten mit respiratorischen Viren beschäftigt, sehe ich nur eine Möglichkeit SARS-CoV-2 und seine Varianten - einschließlich Omikron - zu besiegen: Impfen, Impfen, Impfen."