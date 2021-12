Impfung schützt Kinder vor Covid-19-Gefährdung - Schutz überwiegt Risiko

Kinderarzt Karl Zwiauer erläuterte Montagabend bei einem Fachvortrag, dass für fünf- bis elfjährige Kinder der Schutz durch die nun auch für sie zugelassene Covid-19-Impfung die Risiken bei weitem überwiege.

Aktuell sind Schulkinder zwei- bis dreimal so oft von Infektionen betroffen, wie andere Altersgruppen, sagte er vor Medizinern. Es gäbe bei ihnen auch schwere Verläufe und manche erkranken nach der akuten Infektion an einem lebensbedrohlichen Multiorgan-Entzündungssyndrom.

Zwiauer: "Kinder nehmen leider aktiv am Infektionsgeschehen teil"

"Wir wissen heute, dass Kinder leider aktiv am Infektionsgeschehen teilnehmen und selten, aber doch schwer erkranken", so Zwiauer, der an der von der Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems arbeitet und Mitglied im Nationalen Impfgremium ist. Wirklich "aufgeschreckt" wurde die Kinderheilkunde aber vor allem dadurch, dass manche der jungen Patienten erst nach einer akuten Erkrankung mit einem Entzündungssyndrom namens "Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C)" im Krankenhaus landen, berichtete er.