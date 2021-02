Ö3-Podcast-Award: Sieg für Andreas Sator mit "Erklär mir die Welt"

Heuer wurde erstmals von Ö3 ein Podcast-Award vergeben. Andreas Sator konnte sich diesen mit seinem Wissens-Podcast "Erklär mir die Welt" sichern.

Der Wissens-Podcast "Erklär mir die Welt" von Andreas Sator hat den erstmals vergebenen Ö3-Podcast-Award gewonnen. Auf Platz zwei landete der True-Crime-Podcast "Darf's ein bisserl Mord sein" von Franziska Singer und Amrei Baumgartl. Der dritte Rang erging an den Sex-Podcast "Couchgeflüster" von Sinah Edhofer und Leonie-Rachel Soyel. Die Entscheidung wurde am Mittwoch im "Ö3-Wecker" verkündet.

Hörer von Sator sollen Welt besser verstehen

"Es fühlt sich wahnsinnig geil an! Und ich kann es noch gar nicht fassen", freute sich Sator über die Auszeichnung. Auf der Homepage des Podcasts, der seit März 2018 existiert, ist zu lesen, dass man nach dem Hören "jede Woche die Welt ein bisschen besser verstehen" soll. Um das zu bewerkstelligen, lädt Sator "unendlich kluge Menschen" ein. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm laut einer Aussendung von Ö3 Lucia Heilman, eine über 90-jährige Frau, die sich in Wien in der NS-Zeit in einer Werkstatt vor den Nazis versteckt hat. "Das war die einzige Folge, bei der ich auch Tränen vergossen habe beim Interview", sagte Sator.