Corona-Verschwörungstheorien: Was steckt hinter der Angst?

Impfungen machen Unfruchtbar, das Coronavirus gibt es überhaupt nicht und an allem ist Bill Gates Schuld: Verschwörungstheorien haben in Krisenzeiten Hochkonjunktur. Dahinter stecken allerdings oft reale Ängste aus dem alltäglichen Leben.

Ulrike Schiesser ist Psychologin und Psychotherapeutin und beschäftigt sich in der Bundesstelle für Sektenfragen unter anderem mit Verschwörungstheorien. Während sich in Zeiten vor Corona vor allem Männer in der zweiten Lebenshälfte mit Verschwörungen und Co. beschäftigten, merkt sie jetzt einen Umschwung.