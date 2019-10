NR-Mandat: Noch keine Verzichtserklärung von Philippa Strache

Auch am Tag nach der konstituierenden Nationalratssitzung ist weiter offen, ob Philippa Strache ihr Mandat annehmen wird. Bisher ist jedenfalls keine Verzichtserklärung im Wiener Rathaus eingelangt, so ein Sprecher des für die Landeswahlbehörde zuständigen Stadtrats Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Dienstag.

Eine gesetzliche Frist für die Entscheidung gibt es jedenfalls nicht. Sollte Strache nicht zur Angelobung erscheinen, kann sie ihr Mandat noch immer später annehmen.

Entscheidet sich Philippa Strache zu einem Mandatsverzicht?

Falls sich Philippa Strache für einen Mandatsverzicht entscheidet, wird ihr Sitz von Markus Tschank übernommen. Er war auf der blauen Wiener Landesliste auf dem vierten Platz, also unmittelbar hinter Strache, gereiht.

Fix ist vorerst nur: Die Ehefrau des ehemaligen FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache wird zumindest nicht Mitglied im FPÖ-Klub. Die Freiheitlichen haben dies bereits klargestellt.