Nationalratsmandat: Philippa Strache macht es spannend

Philippa Strache, Frau des ehemaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache, wird erst kommende Woche entscheiden, ob sie das ihr zustehende Nationalratsmandat der FPÖ annehmen wird, teilte ihr Anwalt laut Medienberichten mit. Ursprünglich hatte sie über ihren Rechtsvertreter ausrichten lassen, dass sie sich bis zum morgigen Mittwoch entscheide.

Straches Anwalt Ben Irle erklärt laut Vorab-Meldung in dem zu "Österreich" gehörenden TV-Sender "OE24.TV", dass es nun nicht bei diesem Termin bleiben wird: "Wir waren in der vergangenen Woche davon ausgegangen, dass wir bis morgen diese Entscheidung zu treffen haben. Mittlerweile wissen wir, dass sie erst mit Ausstellung des Wahlscheines am 23. Oktober zur Konstituierenden Nationalratssitzung Abgeordnete würde. Wir haben also daher noch eine Woche Zeit, diese Entscheidung zu treffen und wollen uns diese Zeit auch ausbedingen."