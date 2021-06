NÖ: Über 50.000 Personen in Betrieben gegen Corona geimpft

Über 50.000 Menschen wurden in Betrieben in Niederösterreich bislang gegen Corona geimpft. Diese Summe soll in nächster Zeit wachsen: Tausende werden dazukommen.

Im Rahmen des betrieblichen Impfens haben in Niederösterreich bisher mehr als 50.000 Mitarbeiter eine Injektion erhalten. Seit Mai wird in über 250 Stellen geimpft, 700 Unternehmen nehmen teil. Weitere 10.000 Personen werden den ersten Stich in den nächsten Tagen beim betrieblichen Impfen erhalten, kündigte die Wirtschaftskammer NÖ am Freitag in einer Aussendung an. Ab Mitte Juni wird in den Firmen die zweite Dosis als Schutz vor Covid-19 verabreicht.