NÖ: Betriebliche Corona-Impfung startet am Montag

Am Montag wird in Niederösterreich mit dem betrieblichen Impfen gestartet. Rund 700 Unternehmen machen bei der Aktion mit.

In Niederösterreich startet am Montag das betriebliche Impfen gegen das Coronavirus. 700 Unternehmen machen laut einer Aussendung vom Sonntag mit. An 270 Standorten werden insgesamt mehr als 60.000 Personen erwartet. Die Organisation erfolgt durch die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), Notruf NÖ stellt die Logistik. Kooperationspartner ist auch die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ).