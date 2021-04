NÖ: Körpernahe Dienstleister wollen öffnen

Die Landesinnungsmeisterinnen für Fußpfleger, Kosmetiker, Masseure und Friseure in Niederösterreich haben sich für Öffnungen ausgesprochen. Die Unternehmen stünden mit dem Rücken zur Wand.

Die körpernahen Dienstleister in Niederösterreich, wo der Corona-Lockdown bis 2. Mai verlängert wurde, haben am Freitag eine klare Perspektive zum Aufsperren gefordert. "Wir wollen und müssen öffnen. Denn unsere Unternehmen halten das Schließen nicht mehr durch", betonten die WKNÖ-Landesinnungsmeisterinnen Christine Schreiner (Fußpfleger, Kosmetiker, Masseure) und Silvia Rupp (Friseure) in einer Aussendung. Die Sicherheitsmaßnahmen würden wirken, es gebe keine Cluster in Betrieben.