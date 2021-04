Corona-Cluster um Friseursalon in Zwettl

558 Neuinfektionen und elf Todesfälle meldete das Land Niederösterreich am Samstag. Im Umfeld eines Friseursalons in Zwettl sind Kunden weiterhin aufgerufen, sich zu melden.

Cluster um Friseursalon in Zwettl

14.937 Kontaktpersonen befanden sich am Samstagvormittag in Quarantäne. Das waren 748 weniger als am Vortag. Keine Veränderungen gab es beim Cluster im Umfeld eines Friseursalons in Zwettl. Dort verzeichnet man weiterhin sechs Fälle der Südafrika-Mutation - vier im Bezirk Zwettl und zwei im Bezirk Waidhofen an der Thaya.

Inzidenz überall unter 400

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Samstagnachmittag laut AGES-Dashboard in keinem niederösterreichischen Bezirk über der 400er-Marke. Am höchsten war sie mit 383,9 im Bezirk Scheibbs, in dem am Freitag Ausreisekontrollen angelaufen sind. Ebenfalls über 300 lagen Waidhofen an der Ybbs mit 365,4, Melk mit 319,7, Amstetten mit 305,5 und Zwettl mit 300,1. In Wiener Neustadt betrug die Inzidenz 253,1. In den Bezirken Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen pendelte sie sich bei 245,2 bzw. 228,2 ein.