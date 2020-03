Niederösterreich verzeichnet 31 weitere Covid-19-Fälle

Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infizierten in Niederösterreich ist auf 422 gestiegen. Insgesamt wurden im Bundesland 4.077 Tests durchgeführt.

Amstetten, Korneuburg und Tulln am stärksten betroffen

Die drei am stärksten betroffenen Bezirke sind Amstetten mit 66, Korneuburg mit 61 und Tulln mit 51 Fällen. Dahinter kommen Mödling (41), St. Pölten-Land (36), Neunkirchen (30), Mistelbach (22), Melk (18), Krems (17), Baden (14), St. Pölten-Stadt (14), Bruck an der Leitha (13), Lilienfeld (sieben), Gänserndorf (sechs), Wiener Neustadt-Stadt (sieben), Scheibbs (vier), Wiener Neustadt-Land und Waidhofen an der Thaya (je drei), Hollabrunn, Waidhofen/Ybbs-Stadt und Krems-Stadt (je zwei), sowie Gmünd und Zwettl mit je einer Infektion. Horn ist der bisher einzige Bezirk in Niederösterreich ohne bestätigten Corona-Fall.