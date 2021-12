Neuwahlen wären Pflicht

Gastkommentar von Johannes Huber. 2019 ist eine "Liste Sebastian Kurz" angetreten und von sehr vielen Menschen gewählt worden. Jetzt ist Sebastian Kurz zurückgetreten. Also kann man nicht weitermachen, als wäre nichts geschehen.

Natürlich wollen Türkise und Grüne nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz einfach weiterarbeiten, als wäre nichts geschehen. Die Gründe von Karl Nehammer und Co. sind ebenso nachvollziehbar wie jene von Werner Kogler und Freunden: Neuwahlen würden der ÖVP mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein historisches Debakel bescheren; jedenfalls ausgehend von den 37,5 Prozent, die sie vor zwei Jahren erreicht hat. Und die Grünen hängen halt sehr an ihrer Regierungsbeteiligung; sie wäre gefährdet.