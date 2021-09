Neuer Markt in Hernals: Alszeilenmarkt hat künftig jeden Samstag geöffnet

Der 17. Wiener Gemeindebezirk ist um eine regionale Einkaufsmöglichkeit reicher: der neuen Spezialitätenmarkt Alszeile feiert am Samstag Eröffnung.

Am Samstag, dem 18. September 2021, um 11 Uhr wird Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer (SPÖ) den neuen Spezialitätenmarkt Alszeile am Leopold-Kunschak-Platz in Hernals feierlich eröffnen. Der erste Markttag des Alszeilenmarktes selbst beginnt bereits um 8 Uhr; künftig werden hier jeden Samstag von 8 bis 17 Uhr an etwa zwölf Ständen unterschiedliche regionale und saisonale Spezialitäten angeboten.