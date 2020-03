Nervosität am Wiener Landesgericht für Strafachen wegen Coronavirus

Obwohl die Ängste rational nicht nachvollziehbar scheinen, herrscht am Wiener Landesgericht für Strafachen bei manchen Mitarbeitern Nervosität, nachdem bekannt wurde, dass eine Rechtspraktikatin prositiv auf den Coronavirus getestet wurde.

Keine medizinische Notwendigkeit vor Abberaumung von Verhandlungen in Wien

Damit habe man den Sorgen und Unsicherheiten von Teilen der Bevölkerung Rechnung getragen, betonte Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Für die gesetzte Maßnahme gebe es keine medizinische Notwendigkeit. Das Justizministerium und die Gesundheitsbehörden hatten in den vergangenen Tagen wiederholt bekräftigt, dass das Ansteckungsrisiko am Landesgericht äußert gering sei. Daher wurde vorerst auch davon Abstand genommen. Personen zu testen, die mit der Praktikantin Kontakt hatten.

Mit Coronavirus infizierte Praktikantin weiterhin ohne Symptome

Die infizierte Praktikantin, die bis vergangenen Freitag als studentische Mitarbeiterin in der Wiener Anwaltskanzlei Wolf Theiss gearbeitet hatte, wo insgesamt vier Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen wurden, soll nach APA-Informationen weiterhin keine Symptome zeigen. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Eine Kollegin, mit der sie am Montag über einen längeren Zeitraum Kontakt hatte und die daher am Dienstag vom Präsidium vorsorglich nach Hause geschickt wurde, soll keinerlei Anzeichen einer möglichen Erkrankung zeigen.