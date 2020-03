Die Praktikantin soll zuvor in der Kanzlei tätig gewesen sein. wo es den ersten Coronavirus-Fall gab.

Die Praktikantin soll zuvor in der Kanzlei tätig gewesen sein. wo es den ersten Coronavirus-Fall gab. ©APA/HERBERT NEUBAUER

Die Praktikantin soll zuvor in der Kanzlei tätig gewesen sein. wo es den ersten Coronavirus-Fall gab. ©APA/HERBERT NEUBAUER

Praktikantin am Wiener Landesgericht mit Coronavirus infiziert

Bei einer Praktikantin am Wiener Landesgericht wurde am Dienstag auch das Coronavirus nachgewiesen. Die junge Frau war zuvor Studentin in der Kanzlei des schwer erkrankten Wiener Anwalts.

Eine Praktikantin am Wiener Landesgericht soll sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Entsprechende Informationen bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA. Die Frau hat demnach am Montag den Dienst im Grauen Haus angetreten und am Montagabend von einem positiven Test auf den Sars-CoV-2-Erreger erfahren.

Praktikantin zeigt keine Symptome

Laut Salzborn zeigt die junge Juristin keine Symptome: "Weder hustet sie, noch weist sie sonstige Anzeichen auf eine Erkrankung auf."

Bevor sie als Praktikantin dem Landesgericht zugeteilt wurde, soll die Betroffene als studentische Mitarbeiterin in der Kanzlei jenes Anwalts gearbeitet haben, der als der am schwersten erkrankte heimische Covid-19-Patient gilt. Der Jurist befindet sich seit längerem im Kaiser-Franz-Josef-Spital, er ist nicht ansprechbar.