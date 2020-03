Coronavirus: Keine Tests am Wiener Landesgericht für Strafsachen vorgesehen

Derzeit sind am Wiener Landesgericht für Strafsachen, wo am Montag eine an Coronavirus erkrankte junge Juristin ihren Dienst als Rechtspraktikantin angetreten hat, keine Tests auf das Virus vorgesehen. Das teilte der Sprecher medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien, Andreas Huber, am Mittwoch mit. "Die Gefahr, dass sich jemand infiziert hat, ist nicht sehr groß", so Huber.

Die Rechtspraktikantin hatte Dienstagfrüh das Gericht informiert, nachdem sie am Montagabend von ihrer Erkrankung erfahren hatte. Seither befindet sie sich in häuslicher Quarantäne. Eine Kollegin, mit der sie am Montag längeren Kontakt hatte, wurde vom Präsidium des Landesgerichts vorsorglich nach Hause geschickt.

Derzeit wird von den Behörden geprüft, mit wem die Praktikantin sonst näheren Kontakt hatte. Die junge Frau zeigt bisher einen asymptomatischen Krankheitsverlauf. "Sie hat nach wie vor keine Symptome", bekräftigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn Mittwochmittag nach einem Telefonat mit der Praktikantin.