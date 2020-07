NEOS orten überteuerte Corona-Tests für Tourismus

"Das Projekt Safe A ist ein steuerfinanzierter Flop", ärgert sich NEOS-Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn über die hohen Kosten für Corona-Tests im Tourismus.

Die NEOS stören sich an den Kosten für Coronatests im Tourismus. Der Bund, also der Steuerzahler, zahlt pro Test pauschal 85 Euro. Doch in Bayern kosteten Tests nur 52 Euro, kritisieren Gesundheitssprecher Gerhard Loacker und Wirtschaftssprecher Josef Schellhorn. Sie haben am Donnerstag gegenüber der APA eine parlamentarische Anfrage an Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) angekündigt.