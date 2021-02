NEOS orten beim Impf-Thema "Kommunikationsversagen" der Regierung

Scharfe Kritik seitens der NEOS: Diese orten Unruhe in der Bevölkerung, was die Impfungen gegen das Coronavirus betrifft - schuld daran sei das "Kommunikationsversagen" der Regierung.

Die Bundesregierung habe den Bürgern nicht das nötige Vertrauen gegeben, meinte Gesundheitssprecher Gerald Loacker am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Es brauche klare Vorgaben in Form einer Strategie, wann wer geimpft werde, forderte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Meinl-Reisinger: "Impfen ist der einzige Schlüssel zur Freiheit"

Loacker fordert konkreten Impf-Plan mit Reihenfolge

Loacker bezweifelte einmal mehr die Pläne der Regierung und pochte auf einen konkreten Plan, wann jeder zum Impfen dran ist. Es gehe nun um gefährdete Gruppen etwa in Alten- und Pflegeheimen, aber auch um Jüngere in Berufsgruppen, die besonders gefährdet seien oder viele Kontakte haben, also im Gesundheitsbereich, aber auch beispielsweise Lehrer und Kindergärtner.