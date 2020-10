NEOS kritisieren Kunst- und Kulturstrategie der Regierung

Die NEOS kritisieren die Kunst- und Kulturstrategie der NEOS in der Coronakrise. Laut Kultursprecher Schellhorn arbeite keiner daran, auch für die Zeit nach der Krise sehe es schlecht aus.

Schellhorn: "Keiner arbeitet daran"

Für Schellhorn zeigt das "deutlich, dass es in Wahrheit noch keine Strategie gibt und keiner daran arbeitet", wie er gegenüber der APA sagte. Festgehalten wird in der Anfragebeantwortung, dass eine künftige kunst- und kulturpolitische Strategie "die nötigen Lehren" aus der Coronakrise einbeziehen müsse und "im Idealfall dazu beitragen, dass Kunst und Kultur daraus letztlich sogar gestärkt hervorgehen können". Die in den vergangenen Monaten "vor diesem Hintergrund geleisteten Arbeiten zur sozialen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern oder zur Stärkung der Digitalisierung im Bereich Kunst und Kultur werden daher in eine künftige Gesamtstrategie mit einfließen".