NEOS kritisieren Chaos bei Corona-Risikogruppen

Für NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker ist die Selektion der Coronavirus-Risikogruppe anhand der Medikation nicht sinnvoll. Die Regierung solle sich stattdessen um eine ausreichende Versorgung mit Schutzkleidung kümmern.

Das Gesundheitsministerium will diese Woche Kriterien vorlegen, welche Personen in der Corona-Krise zur Risikogruppe zählen und damit von zu Hause aus arbeiten sollten. Dafür wurde vergangene Woche ein Fachbeirat eingerichtet.

"Regierung soll das Briefeschreiben einfach sein lassen"

"Die Idee der Regierung, einen Brief an die Risikogruppen zu schreiben, hat nur völlige Unsicherheit unter den Patienten, heiße Telefone bei den Ärzten und viele Fragen in den Unternehmen gestiftet", so Loacker. Seit 14 Tagen würde sich niemand auskennen, "was da jetzt gilt und was nicht".