Nehammer für Ende der Gratis-Coronatests

Bundeskanzler Karl Nehammer sprach sich für ein Ende der Gratis-Coronatests aus. Auch diese Thematik soll beim Corona-Gipfel am Mittwoch zwischen Bund und Ländern besprochen werden.

Bereits am Sonntag hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) das Aussetzen der Corona-Impfpflicht nicht ausgeschlossen, falls sich die von der Regierung beauftragten Experten dafür aussprechen, das Gesetz auszusetzen. Noch sind diese aber nicht im Amt. Wie der APA aus dem Gesundheitsministerium mitgeteilt wurde, befinde sich die Bestellung der Kommission durch das Bundeskanzleramt gerade in Vorbereitung. In den kommenden Tagen würden weitere Schritte dazu kommuniziert.

Corona-Gipfel am Mittwoch zwischen Bund und Ländern

Ende der Gratis-Coronatests soll besprochen werden

Bei der Teststrategie zeichnen sich Änderungen ab. Bundeskanzler Nehammer sprach sich am Montag klar für ein Ende der Gratis-Coronatests aus. "Kostenpflichtige Tests ja", sagte Nehammer auf eine entsprechende Frage der APA am Rande eines offiziellen Besuchs in der Schweiz. "Zeitpunkt des Einsatzes, wann, wen soll es treffen, das sind alles grad Gespräche", so der Bundeskanzler und verwies auf laufende Verhandlungen über die Umsetzungsmöglichkeiten und den Zeithorizont.