Nationalratswahl ein "trauriger Tag" für Strache

Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz Christian-Strache meldete sich nach der Wahlschlappe bei der Nationalratswahl auf Facebook zu Wort.

Wie in letzter Zeit gewohnt hat sich Heinz-Christian Strache auf Facebook zum Wahlausgang für seine Partei geäußert. "Ein trauriger Tag.... Aber es geht weiter....", schrieb der ehemalige FPÖ-Chef gegen Mitternacht in einem Kommentar, in dem er auch eine Videobotschaft des ehemaligen Verteidigungsminister Mario Kunasek teilte. Und wörtlich weiter: "Danke für Eure Unterstützung und FPÖ-Stimme!"