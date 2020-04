Nationalrat: Neues Paket am Weg, Großbauer mit Covid-19 infiziert

Der Nationalrat hat Donnerstagabend den Weg zum freitägigen Beschluss des dritten Corona-Pakets geebnet. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) verkündete dabei, dass mit Maria Großbauer (ÖVP) eine zweite Mandatarin mit dem Coronavirus infiziert ist.

Abgeordnete mit Mundschutz und Plexiglas-Schutz

Weg für drittes Corona-Paket geebnet

Das Paket wird noch am Donenrstagabend vom Budgetausschuss behandelt und soll am Freitag in einer dann längeren Sitzung mit Debatte vom Nationalrat beschlossen werden. Voraussichtlich wird es am Samstag dann auch die Zustimmung des Bundesrats erhalten.