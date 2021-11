Nachtgastro für 2G+, fordert aber eigene Corona-Hilfen

Die Wiener "2G+"-Regel sorgt in der Nachtgastronomie für einen merklichen Gästeschwund. Gefordert wird nun ein eigenes Unterstützungspaket, um die Branche trotz Einbußen am Leben zu halten.

Nachtgastronomie will Corona-Hilfen und Planungssicherheit

"Man müsste ein eigenes Unterstützungspaket für die Nachtgastronomie schnüren, um sie am Leben zu halten", sagte der Branchensprecher Stefan Ratzenberger am Montag im APA-Gespräch. Ein Umsatzersatz sollte sich an den Vergleichszahlen von 2019 orientieren, bei jenen, die erst Anfang 2020 aufgemacht hätten, an den heurigen Umsätzen von Juli bis Oktober. Zudem sollte man die Reduktion der Umsatzsteuer auf 5 Prozent, von der im Sommer 2020 die Tagesgastronomie profitiert habe, auch auf die Nachtgastronomie ausweiten und bis Ende 2022 verlängern. "Das würde die Branche beruhigen."