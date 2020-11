Nach Veröffentlichung von Wien-Terror-Videos: Forderungen nach Neuordnung der Medienförderung

Nach der Veröffentlichung von Videos auf diversen Online Medien, auf denen zu sehen ist, wie im Zuge des Terroranschlags in Wien auf Menschen geschossen wird, sind Forderungen nach finanziellen Konsequenzen laut geworden. Die Mediensprecher verschiedenster Parteien sprechen sich für eine Reform der Medienförderung nach Qualitätskriterien aus. Einzelne Fälle der Berichterstattung werden zudem von der Medienbehörde KommAustria geprüft.

Mehrere Unternehmen haben bereits am gestrigen Dienstag ankündigt, Inserate auf "oe24.at" und teilweise auch auf "krone.at" stoppen zu lassen. Auch die Stadt Wien denkt über einen Inseratenstopp nach. Man werde einmal prüfen, welche Anmerkungen der Presserat dazu mache, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

KommAustria hat rechtliche Prüfung eingeleitet

Sollte sich der Presserat entscheiden, ein Prüfverfahren einzuleiten, dürfte das Ergebnis aber erst im Jänner vorliegen. Der zuständige Senat 2 beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung am 15. Dezember mit der Frage, ob ein Verfahren eingeleitet wird. Mittlerweile sind mehr als 1.400 Beschwerden eingegangen, teilte der Presserat am Mittwoch mit. Der Presserat muss außerdem erst bewerten, ob auch Position zur Berichterstattung auf Fellners TV-Sender bezogen wird, oder nur zu den in Onlinemedien erschienenen Videos.