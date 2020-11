LIVE: Wien nach Anschlag auf dem Weg zur Normalität

Zwei Tage nach dem Anschlag am Wiener Schwedenplatz ist die Stadt wieder auf dem Weg zur Normalität. Die Schulpflicht wurde wieder eingesetzt und auch die Geschäfte in der Innenstadt öffnen wieder. Derweil stieg die Zahl der Verletzten auf 23.

Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wurden insgesamt 23 Personen nach dem Anschlag in der Innenstadt im Spital behandelt, das ist einer mehr als zuletzt gemeldet. Dass man zunächst nicht alle dem Anschlag zuordnen konnte, lag daran, dass nicht alle per Rettung in die Krankenhäuser angeliefert wurden, so der Politiker am Dienstagabend im ORF-Report.