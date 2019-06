Nach Schiffsunglück in Budapest: Mehrere Leichen aus der Donau geborgen

Nach dem Schiffsunglück in Budapest, sind mehrere Leichen aus der Donau geborgen worde. Die Identifizierung war Montagvormittag noch nicht abgeschlossen.

Mehrere Leichen sind am Wochenende auf dem ungarischen Abschnitt der Donau bei der Kleinstadt Ercsi im Komitat Fejer geborgen worden, berichtete die Internetausgabe der Zeitung “Magyar Nemzet”. Die Identifizierung war Montagvormittag noch nicht abgeschlossen. Daher gab es zunächst keine Bestätigung der Behörden, ob es sich um nach einem Schiffsunglück in Budapest Vermisste handelt.

In der Nacht auf vergangenen Donnerstag war das kleine Ausflugsschiff “Hableany” (“Nixe”) mit dem wesentlich größeren Flusskreuzfahrtschiff “Viking Sigyn” auf der Donau in der ungarischen Hauptstadt zusammengestoßen. Das Boot sank in Sekundenschnelle. Sieben Menschen wurden danach tot geborgen, 21 gelten als vermisst. Der Kapitän der “Viking Sigyn” wurde am Wochenende verhaftet.