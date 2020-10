Nach Raub mit Schwert: Verdächtige ausgeforscht

Im August wurde ein Jugendlicher ausgeraubt. Nun konnten alle Verdächtigen ausgeforscht werden.

Die "Schwert"-Bande, die im Wasserpark in Wien-Floridsdorf im August einen Jugendlichen ausgeraubt haben soll, ist ausgeforscht. Das teilte Polizeisprecher Marco Jammer am Mittwoch mit. Damit wurde auch eine Fahndung widerrufen, zu der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am 6. Oktober 2020 ein Foto veröffentlicht worden war.