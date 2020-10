Nach schwerem Raub mit Schwert: Mutmaßlicher Täter stellt sich

Im August wurde ein 17-jähriger in Wien überfallen. Nach einer öffentlichen Fahndung hat sich nun einer der acht mutmaßlichen Täter gestellt.

Am 21. August soll ein 17-Jähriger von einer achtköpfigen Gruppe brutal überfallen worden sein. Unter anderem hatten die mutmaßlichen Täter Messer und ein Schwert dabei. Das Opfer wurde ins Gesicht geschlagen, am Boden liegend von der Gruppe mit Tritten misshandelt und anschließend seines Bargeldes beraubt. Seit 6. Oktober wurde mit Bilder öffentlich nach der Tätergruppe gefahndet. Am Mittwoch hat sich ein mutmaßlicher Täter gestellt.