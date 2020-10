Jugendlicher von Gruppe mit Schwert überfallen: Fahndung

Im August wurde ein 17-Jähriger in Wien-Floridsdorf von einer achtköpfigen Gruppe überfallen. Die Gruppe war mit Messern bewaffnet, einer hatte auch ein Schwert dabei.

Ein 17-Jähriger ist im August in einem Park in Wien-Floridsdorf von einer achtköpfigen, mit einem Schwert und Messern bewaffneten Gruppe überfallen worden. Der Jugendliche sei nach einem Schlag zu Boden gegangen, worauf die ganze Bande den Liegenden mit Tritten malträtierte, berichtete die Polizei am Dienstag.