Nach Messerattacke in Wien-Floridsdorf: Polizei fasst Angreifer

Die Polizei konnte am Wochenende einen gesuchten 42-Jährigen in Wien-Brigittenau festnehmen, der einige Tage zuvor offenbar grundlos auf offener Straße einen Mann mit einem Messer attackiert haben soll.

Nach der gewaltsamen Auseinandersetzung vom 22. Oktober in der Schöpfleuthnergasse in Wien-Floridsdorf, bei der ein 42-Jähriger einen anderen Mann offenbar grundlos mit einem Messer attackiert haben soll, konnte die Wiener Polizei am 25. Oktober gegen 21.45 Uhr den Tatverdächtigen festnehmen.