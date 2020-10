Messerattacke in Wien-Floridsdorf: 56-Jähriger schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 56-jähriger Mann bei einer Messerattacke in Wien-Floridsdorf schwer verletzt. Der Täter konnte flüchten.

Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, kam es in der Schöpfleuthnergasse in Wien-Floridsdorf gegen 14.15 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der Kontrahenten zog ein Messer und verletzte sein 56-jähriges Opfer bei der darauffolgenden Attacke schwer im Oberkörperbereich. Das Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.