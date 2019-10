Nach Familiendrama in Kottingbrunn: Obduktion abgeschlossen

Nach dem Gewaltverbrechen in Kottingbrunn liegen nun die Obduktionsergebnisse vor. Die Frau des Verdächtigen wurde mit vier Messerstichen getötet, die Tochter mit zwei.

Nach dem Gewaltverbrechen in Kottingbrunn (Bezirk Baden) am Sonntag liegen die Obduktionsergebnisse vor. Die Frau des Verdächtigen wurde mit vier Messerstichen und die Tochter mit zwei Stichen getötet, sagte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Mittwoch auf APA-Anfrage. Der elf Monate alte Sohn "dürfte an den Folgen des Versuchs der Erstickung gestorben sein".