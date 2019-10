Familiendrama in Kottingbrunn: Auch Baby verstorben

Nach der Familientragödie in Kottingbrunn, bei der eine 29-Jährige und ein zweijähriges Mädchen tödlich verletzt wurden, verstarb nun auch das elf Monate alte Baby.

Nach der Bluttat am Sonntag in Kottingbrunn (Bezirk Baden), bei der ein 31-Jähriger seine 29-jährige Ehefrau und die zwei Jahre alte Tochter erstochen haben soll, ist nun auch der elf Monate alte Sohn tot.

Das Baby starb am Montag in den Morgenstunden im SMZ-Ost in Wien, teilte die Polizei mit. Der Bub war mit schwerer Atemnot ins Spital geflogen worden, er hatte keine Stichwunden aufgewiesen.