Kottingbrunn: Mann stach auf Familie ein - Frau und Mädchen tot

In einer Reihenhaussiedlung in Kottingbrunner ereignete sich am Sonntag eine Bluttat. Ein 31-jähriger Familienvater steht im Verdacht seine Frau (29) und die zwei Jahre alte Tochter erstochen zu haben.

Ein elf Monate alter Bub wurde verletzt. Als Beschuldigter gilt der 31-jährige Familienvater, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntagvormittag einen Online-Bericht der Tageszeitung "Österreich". Der Mann wurde festgenommen.

Schauplatz der Bluttat war eine Reihenhaussiedlung in Kottingbrunn, sagte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker auf APA-Anfrage. Der Beschuldigte, österreichischer Staatsbürger, habe selbst den Notruf gewählt. Er wurde vor dem Haus festgenommen.

Frau und zweijährieg Tochter starben nach Messerstichen

Laut Schwarzenecker wurden die Frau und die Zweijährige durch Messerstiche so schwer verletzt, dass es keine Hilfe mehr gab. Ebenfalls verletzt wurde der elf Monate alte Sohn der Familie. Es habe sich jedoch nicht um Stiche gehandelt, sagte der Polizeisprecher. Das Kind wurde per Notarzthubschrauber ins SMZ Ost-Donauspital nach Wien geflogen.

Die Hintergründe der Bluttat blieben vorerst unklar. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.