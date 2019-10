Nach Familiendrama: Frauenhäuser für massiv mehr Prävention

Nach der Bluttat in Kottingbrunn, bei der eine Frau und zwei Kinder getötet wurden, fordert der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) massive Steigerung bei der Präventionsarbeit und beim Opferschutz.

Frauenhelpline und Frauenhäuser



Viele Frauen, die von Gewalt betroffen sind, wissen immer noch nicht, dass es Einrichtungen gibt, an die sie sich wenden können. Dies gehöre Rösslhumer zufolge "flächendeckend" kommuniziert. Entsprechende mehrsprachige Infoblätter sollten in Supermärkten, Gemeindeeinrichtungen, Schulen und bestenfalls "in jedem Haushalt" aufliegen. "Frauen müssen wissen, dass es eine Frauenhelpline mit der kostenlosen Nummer 0800 222 555 gibt, an die sie sich rund um die Uhr hilfesuchend wenden können. Frauen müssen wissen, dass es ein Frauenhaus in der nächsten Stadt und Umgebung gibt und dass sie jederzeit und sofort einen sichereren Platz finden können", sagte Rösslhumer.

Täterarbeit durch fehlendes Schuldbewusstsein schwierig

Um Gewalt gegen Frauen "endlich zu beenden", sieht die AÖF-Geschäftsführerin die gesamte Gesellschaft in der Pflicht. Alle Berufsgruppen, die mit häuslicher Gewalt und Partnergewalt konfrontiert sind, müssten laufend sensibilisiert und geschult werden, damit sie geschlechtsspezifische Gewalt verstehen. Aber auch reguläre Bürger seien gefordert: So sollten bei wiederholten Streitigkeiten in der Nachbarschaft die Behörden informiert werden. "Man muss genauer hinsehen", forderte Rösslhumer. Einem Mord an einer Frau in einer Beziehungen geht in der Regel nämlich eine Gewaltspirale voraus, die auch von außen unterbrochen werden kann.