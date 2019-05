Nach dem Ibiza-Skandal: NR-Wahlkampf der Parteien hat längst begonnen

Mit der Regierungskrise, die nach dem Platzen der türkis-blauen Koalition durch das Ibiza-Video von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache ausgelöst wurde, hat der Wahlkampf für die voraussichtlich Anfang September stattfindende, vorgezogene Nationalratswahl bereits begonnen. Dabei befinden sich die Parteien eigentlich noch mitten in der EU-Wahl-Auseinandersetzung.

Das hindert die Parteisekretariate jedoch nicht daran, ihre Funktionäre und Wähler via E-Mail oder Social Media für den nationalen Urnengang im Herbst einzustimmen. Auch die verbleibenden Wahlkampfabschlüsse und -aktionen für den Urnengang zur EU-Wahl am kommenden Sonntag dürften wohl auch von der Causa prima eingenommen werden. Gilt die EU-Wahl doch plötzlich als Testwahl für die Nationalratswahl.

Besonders hervor tun sich dabei ÖVP und FPÖ, die vor Kurzem noch in trauter Zweisamkeit die Regierung bildeten. Mit der Harmonie ist es jetzt auf jeden Fall einmal schlagartig vorbei. Davon konnte man sich nicht nur in den jüngsten TV-Auftritten überzeugen – kaum ein Interview, dass nicht dazu genutzt wurde, bereits die Wahlkampftrommel zu rühren. Die Strategie ist jedenfalls simpel: Gegenseitig versucht man sich den Schwarzen Peter für das Scheitern der “erfolgreichsten Regierung” zuzuschieben.

Dieses Kalkül verfolgen die Freiheitlichen auch auf Social Media: Auf Facebook posteten die Blauen am Dienstag ein Sujet mit “FPÖ & Herbert Kickl: Der Reformmotor in der Zuwanderungspolitik – ÖVP: Machtpolitik.” Zudem ist Bundeskanzler Sebastian Kurz auf dem begleitenden Foto nicht gerade ins beste Licht gerückt.

Oder per WhatsApp verbreiteten die Blauen den Spin, wonach die “von mutmaßlichen Agenten herbeigeführte und von dubiosen Kreisen gewünschte Beunruhigung der österreichischen Innenpolitik” nicht dazu führen dürfe, “dass Österreichs Interessen in der EU untergehen.” Flankiert wird EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky auf dem Foto dabei freilich nicht mehr von Strache, sondern dem neuen Spitzenduo, dem designierten Parteichef Norbert Hofer und dem alsbald demissionierten Innenminister Herbert Kickl.

E-Mail: Unterstützung für Kurz erbeten

Die ÖVP wiederum verschickte an ihre Unterstützer eine E-Mail, in der sie für Unterstützung für die von Kurz getroffene Entscheidung wirbt. Nun gelte es den eingeschlagenen Weg (Beendigung der Schuldenpolitik, Senkung der Steuerlast, Reduktion der illegalen Migration und der Arbeitslosigkeit, Zusammenlegung der Sozialversicherungen) fortzusetzen. “Dazu brauchen wir klare Verhältnisse – mit einem klaren Wahlauftrag”, so die Vorgabe. Der Facebook-Auftritt der Partei ist hingegen noch ganz der Mobilisierung für die EU-Wahl gewidmet.