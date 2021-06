Nach Coronapause: Frauenlauf findet am 3. Oktober im Wiener Prater statt

Am 3. Oktober findet der Frauenlauf bereits zum 33. Mal statt. Er wird nach einer coronabedingten Pause im Wiener Prater über die Bühne gehen.

Nach Pandemie-bedingter Pause findet der Österreichische Frauenlauf heuer wieder am 3. Oktober zum 33. Mal statt. Im Wiener Prater können fünf oder zehn Kilometer lange Strecken absolviert werden. "Es war immer mein Bestreben, junge Frauen und Mädchen für das Laufen zu begeistern und jetzt ist es an der Zeit, sie erneut zu motivieren", sagte Organisatorin Ilse Dippmann am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien.