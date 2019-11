Nach Beiß-Attacken: Hundefreunde machen gegen "hundefeindliche Politik" mobil

Nach den jüngsten Vorfällen, bei denen Menschen durch Hunde zu Schaden oder gar zu Tode kamen, bereiten hundefreundliche Vereine und Experten nun eine Pro-Hunde-Initiative vor.

Die Stimmung gegen Hunde und Hundehalter ist aktuell vielerorts negativ aufgeladen, nachdem sich jüngst Vorfälle häuften, bei denen Hunde Menschen attackierten. Zur Erinnerung: Bereits Anfang November wurde eine Dreijährige in Niederösterreich vom Hund ihrer Familie gebissen und verletzt. Vergangene Woche wurde ein 31-jähriger Soldat in der Flugfeld-Kaserne in Wiener Neustadt von belgischen Schäferhunden angefallen und getötet. In der Nacht auf Sonntag wurde eine 49-Jährige in der Steiermark von ihrem eigenen Hund gebissen und schwer verletzt.