Hundebiss in NÖ: Dreijährige von Familienhund verletzt

Anfang November wurde eine Dreijährige von einem Hund gebissen und verletzt. Nun stellte sich heraus, dass es kein fremder Hund war, sondern der Hund der Familie.

NÖ: Eigener Hund verletzte Dreijährige

Die 35-Jährige war am 2. November mit ihrer Tochter spazieren gewesen, das Mädchen wurde in den Oberarm gebissen und ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die Frau gab daraufhin an, ein fremdes Tier habe das Kleinkind attackiert und sei davongelaufen. Tatsächlich handelte es sich aber um den eigenen Hund. Der Sachverhalt wurde aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung geklärt, teilte die Polizei am Montag mit.