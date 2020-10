Motorenproduktion im Opel-Werk Wien-Aspern offiziell eingestellt

Nach 40 Jahren endete nun für das Opel-Werk in Wien-Aspern der Vertrag mit General Motors. Vor zehn Tagen liefen somit die letzten GM-Motoren vom Band.

Vertrag mit General Motors nach 40 Jahren ausgelaufen

Getriebeproduktion bleibt aufrecht, Wechsel an der Spitze

An der Produktion des 6-Gang-Getriebes, die im September 2019 begonnen habe, werde nicht gerüttelt. "Dieses Getriebe ist sehr wichtig und wird in vielen verschiedenen Fahrzeugen der Groupe PSA verbaut", so Stummvoll. Außerdem hätten die Importorganisationen der Marken Peugeot, Citroen, DS und Opel, sowie die Opel- und die PSA-Bank ihren Firmensitz in Wien-Aspern.