Opel beendet Motoren-Produktion in Wien-Aspern: Bis zu 270 Jobs betroffen

Opel wird in seinem Werk in Wien-Aspern die Produktion von Motoren einstellen und führt nur die Getriebeproduktion fort. Dadurch werden 200 bis 270 Arbeitsplätze wegfallen.

Opel Werk in Wien Aspern schrumpft auf Getriebeproduktion

Die Geschichte des Opelwerks in Wien begann am 23. August 1979, als der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky (SPÖ) und GM Austria-Generaldirektor Helmuth Schimpf einen Vertrag für die Errichtung eines Motorenwerkes unterzeichneten. Laut der Firmenchronik von Opel Wien waren damals Investitionen von 9,8 Mrd. Schilling vorgesehen - umgerechnet wären das heute 710 Mio. Euro.

Bei der offiziellen Eröffnung am 15. Oktober 1982 standen bereits 1.600 Mitarbeiter an den Fließbändern. 1983 stieg die Jahresproduktion auf 230.000 Motoren und 250.000 Getriebe. 1995, am Höhepunkt der Produktion, arbeiteten in den Fabrikshallen in Wien-Aspern im Osten der Stadt an die 3.000 Menschen.