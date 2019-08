Mordverdacht in Amstetten: Verdächtiger zurechnungsfähig

Ein 39-Jähriger soll eine Frau im Amstettner Stadtteil Greinsfurth getötet haben. Einem Gutachten zufolge war der Mann zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig.

Verdächtiger bestreitet weiterhin Tat in NÖ

Die Leiche der Oberösterreicherin war am späten Abend des 28. Mai in einem Gebüsch im Bereich des Parkplatzes des Greinsfurther Einkaufszentrums WestSide City von Angehörigen gefunden worden. Die Frau dürfte auf dem Weg zu ihrem Auto mit dem Beschuldigten zusammengetroffen sein.

Verdächtiger wurde Ende Juli festgenommen

Der Verdächtige wurde nach etwa zweimonatigen Ermittlungen am 29. Juli in Haag im Bezirk Amstetten festgenommen. Er sitzt in St. Pölten in Untersuchungshaft.