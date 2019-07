Frau in Amstetten getötet: Polizei gibt Details bekannt

Ende Mai wurde eine Frau tot in Amstetten aufgefunden werden. Die Polizei konnte nun einen Verdächtigen festnehmen. Am heutigen Mittwoch meldet sich die Polizei mit genaueren Informationen zu Wort. VIENNA.at berichtet LIVE.

Ende Mai wurde eine 52-jährige Oberösterreicherin im Amstetner Stadtteil Greinsfurth tot aufgefunden. Diese Woche konnte schließlich ein Verdächtiger festgenommen werden. Nähere Informationen wollte die Polizei am Dienstag nicht geben. Für den heutigen Mittwoch wurde eine Pressekonferenz angekündigt, wo Details bekannt gegeben werden sollen.

Amstetten: 52-Jährige soll erwürgt worden sein



Die Leiche der 52-Jährigen wurde am 28. Mai nahe eines Parkplatzes des Einkaufszentrums WestSide City in Greinsfurth aufgefunden. Die Tote lag in einem Gebüsch. Die Frau soll durch stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hals ums Leben gekommen sein - sie dürfte erwürgt worden sein.