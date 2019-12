Mordanklage nach Tötung von 83-Jähriger in Gloggnitz

Jener 38-Jährige, der im August eine Pensionistin in Gloggnitz mit einem Messer tödlich verletzt haben soll, muss sich wegen Mordes vor Gericht verantworten.

Gegen einen 38 Jahre alten Mann, der im August in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) eine 83-Jährige erstochen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Mordanklage erhoben. Beantragt wurde zudem die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, teilte Sprecher Erich Habitzl auf Anfrage mit.

38-Jähriger verwechselte Opfer mit ehemaliger Arbeitgeberin

Der Beschuldigte - ein rumänischer Staatsbürger - soll die Niederösterreicherin am 16. August auf offener Straße von hinten mit einem Messer attackiert haben. Der Mann war als Hilfskraft auf einem Pferdehof in der Region beschäftigt, soll aber seine Stelle verloren haben. Er war geständig und gab laut Staatsanwaltschaft an, das Opfer mit seiner ehemaligen Arbeitgeberin verwechselt zu haben.