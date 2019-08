83-Jährige in Gloggnitz erstochen: Messerattacke traf die Falsche

Jener 38-Jährige, der eine Pensionistin in Gloggnitz erstochen haben soll, sprach von einer Verwechslung. Er hatte es laut seinen Angaben auf seine frühere Arbeitgeberin - die Besitzerin des Pferdestalls - abgesehen.

Im Fall der in der Vorwoche in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) getöteten 83-Jährigen hat der Verdächtige laut Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt von einer "Verwechslung" gesprochen. Die Messerattacke habe nach Angaben des Mannes seiner früheren Arbeitgeberin, der Besitzerin eines Pferdestalls, gegolten. Der Rumäne soll wegen Mordes 2006 in seinem Heimatland vorbestraft sein. Er sitzt in U-Haft.