Tote in Gloggnitz: Verdächtiger ist zurechnungsfähig

Der 38-Jährige, der im Sommer eine 83-Jährige in Gloggnitz mit einem Messer getötet hat, ist laut psychiatrischem Gutachten schuldfähig. Der Mann ist in Rumänien bereits wegen Mordes vorbestraft.

Im Fall eines 38-Jährigen, der im August in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) eine 83-Jährige erstochen haben soll, liegt nun das psychiatrische Gutachten vor. Demnach ist der Mann zurechnungsfähig, aber gefährlich nach Paragraf 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch (StGB), sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Dienstag auf APA-Anfrage. Der Verdächtige ist wegen Mordes vorbestraft.

Mann bereits in Rumänien wegen Mordes verurteilt

Bei einer Anklageerhebung droht dem Beschuldigten zusätzlich zu einer Haftstrafe eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der Rumäne hatte nach seiner Festnahme angegeben, dass er 2006 in seinem Heimatland einen Mann getötet habe und deswegen zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, aber vorzeitig aus der Haft entlassen worden sei. Die Staatsanwaltschaft forderte daraufhin eine europäische Strafregisterauskunft an. Demnach stimmen die Angaben des Mannes, dass er in Rumänien wegen Mordes verurteilt wurde, sagte der Sprecher der Anklagebehörde.